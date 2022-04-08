美國聯準會（Fed）3 月會議紀要釋出與會官員對升息、縮表和對戰爭疫情的看法，目前擬以每月至多950 億美元的速度縮表，以冷卻40 年來最熱通膨。圖/民報檔案照片

全球2022年出現包括俄烏戰爭爆發、帶動油價上漲、美國進入升息循環以及疫情再起等令人措手不及的變化，也為台灣今年經濟增添不確定性，銀行界人士認為台灣央行升息步調穩健，預期今年至少還會升息三次，每次半碼（0.125個百分點）至1碼間，房貸族宜謹慎。

不過，學者分析，因新台幣匯率趨貶，台美利差擴大，央行跟進FED升息的次數和幅度都會減少，以因應日漸增強的輸入型通膨。

美國聯準會（FED）3 月會議紀要釋出與會官員對升息、縮表和對戰爭疫情的看法，官員們認為，聯準會計劃最早5月啟動縮表，目前擬以每月至多950億美元的速度縮表，以冷卻40年來最熱通膨，這比市場共識的800至900 億美元縮表規模還要高。

星展集團資深經濟學家馬鐵英4月7日預估，國聯準會（Fed）今年還會升息8碼、明年升息4碼，預期聯邦基金利率今年底達2.5%、明年底達3.5%。

至於台灣央行的升息步調，合庫金董事長雷仲達表示，在全球升息環境下，央行可能再升息，民眾要有心理準備。

而馬鐵英認為，央行除了在2004年、2007年曾一次升1碼外，其餘升息週期中多數都是採溫和步調一次半碼。他分析，央行今年3月升息1碼應是一次性行為，預估今年接下來每季升半碼，一直持續到明年，明年底基準利率會超過2%。

永豐金控3月22日總經預測則認為，央行今年可能升息三次，每次1碼，預期全年會升息3碼至1.875%。

中央大學經濟學系教授吳大任也提醒，美國聯準會若未來持續升息，各國央行為維持匯率穩定勢必跟進，一旦進入升息循環之後，所有跟投資、消費相關資金成本就會增加，將會壓抑消費、投資需求，導致經濟下行風險增加。

他說，若新台幣匯率趨貶，以台幣計價的進口物價就會上漲，加上全球貿易量間接被壓抑，台灣去年的經濟成長基期又比較高，今年下半年停滯通膨壓力風險恐會慢慢提高。