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每日國際焦點
烏克蘭總統澤倫斯基表示準備好與俄國談判中立，由第三國保證，且需經公投通過
德國考慮購買以色列箭3飛彈防禦系統
南韓國防計畫推行委員會通過5.8億美元預算為空軍軍購新運輸機，預計2026年採購
菲律賓譴責中國海警逼近黃岩島妨礙菲國船隻
日本
小笠原群島海底火山爆發，對附近海域發布警告
南韓
國防計畫推行委員會通過5.8億美元預算為空軍軍購新運輸機，預計2026年採購
國際能源價格大漲導致南韓2022年第一季能源進口額年增85.4%
北韓
韓國聯合通訊社報導南韓政府情報指出，北韓可能準備核子試爆
中國
1~2月工業獲利年增5%，主要由能源與原物料企業帶動
印度
兩大院線系統PVR、 INOX Leisure將合併為一，共計於109城市超過1500影廳
印尼
日本軟銀不投資320億美元遷都計畫，印尼打算訴諸群眾募資
菲律賓
譴責中國海警逼近黃岩島妨礙菲國船隻
新加坡
新加坡理工大學將於2024年建立星國最大微電網
越南
中國重慶果園港到越南河內貨運列車啟動，為一帶一路計畫國際海陸新貿易走廊一部分
阿富汗
塔利班期待中國資金投資，反轉過去毀佛立場，改保護古蹟佛像
歐盟
發表聲明與美國合作降低對俄能源依賴
英國
國家電網將出售60%英國天然氣股權予澳洲麥格理銀行、英屬哥倫比亞投資管理公司，可得22億英鎊現金、完成交易後再得20億英鎊融資
法國
3萬烏克蘭難民抵達
德國
考慮購買以色列箭3飛彈防禦系統
俄羅斯
表示以巡弋飛彈攻擊烏克蘭利沃夫
烏克蘭
總統澤倫斯基表示準備好與俄國談判中立，由第三國保證，且需經公投通過
波蘭
俄烏戰爭刺激，靶場新客大增
美國
計畫提供額外1億美元支援烏克蘭平民安全
厄瓜多
沿岸地區發生規模5.8地震
薩爾瓦多
黑幫仇殺暴增一天62死，議會通過授予政府緊急權力對抗
以色列
2阿拉伯裔持槍歹徒槍殺2警後遭擊斃，伊斯蘭國承認犯案
土耳其
短暫停止博斯普魯斯海峽航運以拆除自黑海漂來的水雷
埃及
以色列協助說服美國軍售F15戰機予埃及
卡達
與蓋茲基金會共同投資2億美元於可適應氣候變遷的農業
黎巴嫩
總理向阿爾及利亞外長請求希望阿國禁止出口糖能排除黎巴嫩
幾內亞
與礦工達成協議，恢復錫芒杜山銅礦開發
福和會官方網頁：www.fratwn.org