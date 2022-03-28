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每日國際焦點

烏克蘭總統澤倫斯基表示準備好與俄國談判中立，由第三國保證，且需經公投通過

德國考慮購買以色列箭3飛彈防禦系統

南韓國防計畫推行委員會通過5.8億美元預算為空軍軍購新運輸機，預計2026年採購

菲律賓譴責中國海警逼近黃岩島妨礙菲國船隻

日本

小笠原群島海底火山爆發，對附近海域發布警告

南韓

國防計畫推行委員會通過5.8億美元預算為空軍軍購新運輸機，預計2026年採購

國際能源價格大漲導致南韓2022年第一季能源進口額年增85.4%

北韓

韓國聯合通訊社報導南韓政府情報指出，北韓可能準備核子試爆

中國

1~2月工業獲利年增5%，主要由能源與原物料企業帶動

印度

兩大院線系統PVR、 INOX Leisure將合併為一，共計於109城市超過1500影廳

印尼

日本軟銀不投資320億美元遷都計畫，印尼打算訴諸群眾募資

菲律賓

譴責中國海警逼近黃岩島妨礙菲國船隻

新加坡

新加坡理工大學將於2024年建立星國最大微電網

越南

中國重慶果園港到越南河內貨運列車啟動，為一帶一路計畫國際海陸新貿易走廊一部分

阿富汗

塔利班期待中國資金投資，反轉過去毀佛立場，改保護古蹟佛像

歐盟

發表聲明與美國合作降低對俄能源依賴

英國

國家電網將出售60%英國天然氣股權予澳洲麥格理銀行、英屬哥倫比亞投資管理公司，可得22億英鎊現金、完成交易後再得20億英鎊融資

法國

3萬烏克蘭難民抵達

德國

考慮購買以色列箭3飛彈防禦系統

俄羅斯

表示以巡弋飛彈攻擊烏克蘭利沃夫

烏克蘭

總統澤倫斯基表示準備好與俄國談判中立，由第三國保證，且需經公投通過

波蘭

俄烏戰爭刺激，靶場新客大增

美國

計畫提供額外1億美元支援烏克蘭平民安全

厄瓜多

沿岸地區發生規模5.8地震

薩爾瓦多

黑幫仇殺暴增一天62死，議會通過授予政府緊急權力對抗

以色列

2阿拉伯裔持槍歹徒槍殺2警後遭擊斃，伊斯蘭國承認犯案

土耳其

短暫停止博斯普魯斯海峽航運以拆除自黑海漂來的水雷

埃及

以色列協助說服美國軍售F15戰機予埃及

卡達

與蓋茲基金會共同投資2億美元於可適應氣候變遷的農業

黎巴嫩

總理向阿爾及利亞外長請求希望阿國禁止出口糖能排除黎巴嫩

幾內亞

與礦工達成協議，恢復錫芒杜山銅礦開發

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