中國上海當局星期一（2022年3月28日）宣布分兩個階段實施全面封城措施，以迅速遏制新冠疫情急速蔓延。圖／擷自CCTV、Pixabay，民報合成

中國上海當局星期一（2022年3月28日）宣布分兩個階段實施全面封城措施，以迅速遏制新冠疫情急速蔓延。

當局宣布從星期一到星期五在浦東、浦南和臨近區域先實施封控，開展核酸篩查，再從星期五至4月5日在浦西地區實施封控。

當局下令在封控期間和封控區域內，住宅區實施封閉式管理，所有居民不得外出；所有企業實施封閉生產或居家辦公；公交系統全面停運。

中國國家衛生健康委員會星期一發出通報說，在過去24小時內，上海新增3450名無症狀感染者，佔當日全國新增無症狀感染者的67%。

中國金融中心的上海近一個月來一直在苦苦應對新一輪疫情的爆發，試圖避免像西安和吉林那樣對經濟造成不利影響的全面封城，轉而採取封片封區的地方化封城，並同時採取大規模全民強制檢測，對重點區域居民開展核酸篩查，非重點區域居民開展抗原檢測。目前，全上海已抗原檢測1400多萬人。

儘管與全球其他地方相比，上海的感染數字非常小，但是，上海的2600萬居民目前成為中國執行嚴厲「清零」防疫政策，試圖控制傳染性極強的Omicron變異毒株傳播的試驗對象。

路透社週日報導說，近一個月的無休止的強檢和零碎的地區封城，讓許多居民感到不滿，認為這種防疫的社會成本太高。

社群平台上26日傳出一段視頻，一名居委會負責人的男子，面向一大群要求解封的社區居民，試圖安撫他們的情緒。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室表示，封控區域內保障市民生活，各有關部門亦要確保生活必需品供應充足、價格穩定。