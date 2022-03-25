美國總統拜登（Joe Biden）星期四（3月24日）說，如果俄羅斯在烏克蘭使用化學武器，西方軍事聯盟將做出回應。

「這將觸發相應的回應，」拜登在一次記者會上回答一位記者提問時說。「不管你是不是問北約將入境（烏克蘭對抗俄軍），我們到時候會做出那項決定。」

拜登總統還在北大西洋公約組織的總部說，應當把俄羅斯開除出由主要經濟體組成的20國集團，而且應該允許烏克蘭參加20國集團會議。

拜登證實在星期四與其他世界領導人會晤時，這個問題被提起過。這一天標誌著俄羅斯入侵烏克蘭一個月整。

當被問到烏克蘭是否需要割讓任何領土來與俄羅斯實現停火時，拜登回答說：「我不相信他們要被迫這樣做。」但是他說，這要由基輔方面來做判斷。

拜登在記者會上說，美國承諾提供超過10億美元的人道主義援助，「以幫助把救援送給受到在烏克蘭的戰爭影響的數百萬烏克蘭人。」

拜登總統說，「以家庭團聚為側重點，」美國將歡迎10萬烏克蘭人並投入3.2億美元來支持烏克蘭和鄰國的民主韌性並捍衛這些國家的人權。

北約星期四早些時候宣布，北約聯盟將加強其防禦能力。在這之前，在俄軍侵烏進入第二個月之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲北約組織領導人「沒有限制地」向烏克蘭提供更多武器。

在澤倫斯基發出這番呼籲之際，拜登與北約領導人會晤，討論了他們對俄羅斯入侵的短期和長期回應。

澤倫斯基通過視頻對北約峰會發表講話說，烏軍需要噴氣式戰鬥機、坦克並改進空防和海防系統。他警告說，俄羅斯將攻擊北約成員國波蘭和其他東歐國家。

「俄羅斯無意止步於烏克蘭，」他宣稱。「它希望走得更遠。針對北約的東歐成員、波羅的海國家、肯定會有波蘭。」

白宮星期四發表聲明說，「在目前與北約6月峰會期間，我們將制定計劃，以增加軍隊和能力，加強北約的防禦。」

拜登政府的一位官員對記者們說，澤倫斯基星期四沒有重提設立禁飛區的要求。北約之前拒絕了這一請求，理由是這將導致北約與俄羅斯之間的直接衝突。

北約成員國在峰會後發表聯合聲明說，他們將「加快」落實把國家預算的至少2%用於北約聯盟的承諾，以便大力加強北約「更為長期的威懾與防禦態勢」。

北約聯盟還誓言「進一步發展範圍廣泛的、維持威懾與防禦能力所必須的隨時準備就緒的軍隊和能力」。

除了參加北約峰會外，拜登星期四還會晤了七國集團和歐洲理事會的領導人。

白宮星期四宣布了新一輪制裁，打擊目標是48家俄羅斯國有的國防公司和400多俄羅斯政治人物、寡頭以及其他實體。拜登說，這項行動是與歐盟配合做出的。

英國星期四表示，英國新的制裁方案包括凍結天然氣工業銀行（Gazprombank）以及阿爾法銀行（Alfa Bank）的資產。天然氣銀行是石油與天然氣的一個主要支付渠道，阿爾法銀行是俄羅斯的一個首要私營借貸商。受制裁的個人包括石油大亨尤金·史維德勒（Evgeny Shvidler）、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）首席執行官赫爾曼·格里夫（Herman Gref ）和俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的繼女波琳娜·科瓦列娃（Polina Kovaleva）。

中國批評了對俄羅斯施加的制裁，為此，拜登警告中國不要幫助俄羅斯逃避制裁措施。

拜登被問到了他最近與中國國家主席習近平通話時就這個話題所進行的討論。拜登說，他明確向習近平表示了「他幫助俄羅斯的後果」。但是他補充說：「我沒有做出威脅。」

拜登總統星期五前往波蘭。這次訪問將讓人們關注自從俄羅斯發動戰爭以來淪為難民的數百萬烏克蘭人。

「我計劃試著探望這些人，」拜登對記者們說。外界有人揣測拜登可能會去波烏邊界。拜登說：「我猜想我不能說我要去哪裡，是吧？」