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每日國際焦點

美國拜登政府提出8130億美元國防預算，部隊加薪4.6%

英國情報顯示俄國傭兵集團華格納已佈署於烏東

以色列表示與阿拉伯國家的峰會將成為年度會議

庫德自治區提出在以色列協助下供氣給土耳其與歐洲，激怒伊朗，因而發動13日對伊拉克庫德斯坦首都艾比爾的飛彈攻擊

日本

準備補貼方案以因應高燃料、糧食成本

將修法避免俄國使用加密貨幣逃避歐美制裁

中國

疫情擴散28日起2階段封鎖上海

中信證券2021年獲利增55.01%

印度

企業看準俄國遭制裁，原油大折扣，趁機撿便宜

蝦皮退出印度市場。先前已退出法國市場

澳洲

編列179億澳幣基礎建設經費

紐西蘭

總理Jacinda Ardern嚴重關切索羅門群島親中

印尼

英國電動車新創公司Britishvolt、VKTR將於印尼設鎳精煉產能，並尋求建電池廠

菲律賓

28日起與美國進行年度肩並肩軍事演習，2015年以來規模最大

新加坡

總理李顯龍訪美國華府會見美國國防部長洛伊德，強調雙方國防合作關係

越南

與澳洲簽署合作備忘錄加入澳洲農產簽證計畫

阿富汗

塔利班下令未蓄鬍著傳統服飾政府官員將開除

禁止BBC阿富汗三主要語言版本播放

哈薩克

俄國貴金屬礦業Polymetal考慮拆分哈薩克事業，Polymetal目前尚未遭歐美制裁

斯里蘭卡

再向印度尋求信用額度15億美元以進口必要物資

柬埔寨

總理韓森譴責俄國入侵烏克蘭

索羅門群島

總理稱外國關切與中國關係「非常侮辱」，表示無意參與區域衝突選邊站

英國

脫歐後損失7000金融工作流失到歐盟

俄羅斯

Anatoly Chubais因俄烏戰爭辭去克林姆林宮特別大使

俄國富豪Roman Abramovich與烏克蘭談判官員於利沃夫會談時疑遭下毒

烏克蘭

英國情報顯示俄國傭兵集團華格納已佈署於烏東

情報單位公布620俄國間諜

車諾比電廠工作人員表示，無防護的俄軍擾動輻射塵

美國

拜登政府提出8130億美元國防預算，部隊加薪4.6%

加拿大

選擇洛克希德馬丁為採購88架戰機供應商

聯邦政府與安大略省簽署132億加幣而幼托政策協定

墨西哥

墨西哥市批發市場將斥資4億披索（1990萬美元）興建屋頂太陽能

米卻肯州武裝槍手攻擊屠殺20人

巴西

教育部長因涉貪辭職

哥倫比亞

總統譴責哥倫比亞革命軍炸彈攻擊波哥大造成2兒童死亡39傷

巴拉圭

央行預測2022年通膨將高達6%

以色列

表示與阿拉伯國家的峰會將成為年度會議

土耳其

俄國人狂買伊斯坦堡、杜拜房地產迴避制裁

對數個項目減免營業稅以對抗通膨

埃及

法國將協助埃及取得足夠小麥供應

阿拉伯聯合大公國

2021年吸引207億美元直接外資投資

科威特

興建中的新國際機場航廈起火已撲滅

巴林

以色列將派遣隨員於駐巴林的美國第五艦隊

伊拉克

庫德自治區提出在以色列協助下供氣給土耳其與歐洲，激怒伊朗，因而發動13日對伊拉克庫德斯坦首都艾比爾的飛彈攻擊

約旦

國王會見巴勒斯坦總統

摩洛哥

以色列外長聲援摩洛哥對西撒哈拉立場

表示阿拉伯國家參加以色列主辦的五國峰會，是對恐怖主義如伊斯蘭國攻擊以色列最佳的回應

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