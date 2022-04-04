高雄「哈瑪星」是早期日本人建立的高雄火車站，就在目前的駁二特區，現在設立了鐵道博物館。示意圖／擷自哈瑪星台灣鐵道館FB

老輩台灣人都聽過「充員兵」，這個稱呼代表台灣五零年代社會緊張的氛圍，1949年，國民政府內戰中失敗，逃亡台灣，共產黨在後面追殺不停，金馬最前線也就成為戰爭火線，為了補充兵力，國民政府徵調在台灣受訓的軍人，然後送到金馬前線，就稱為充員兵。

早年派去金馬的充員兵，必須先到高雄壽山營區整備，等待軍艦安排，而運送充員兵的交通方法，就依靠沿海鐵道，這條鐵道在日據時代叫作「濱海線」，日語發音「哈瑪線」，哈瑪就是海濱，所以鼓山靠海的地區叫做「哈瑪星」，其實是來自日語發音。

談到哈瑪星，先要理解日本人統治台灣的規畫，高雄本來的火車站是設在濱海線，由於台日旅客往來，以海運為主，因此交通中心從海邊開始，逐漸朝著內地發展，所以，高雄「哈瑪星」是高雄最早發展的地方，目前的駁二特區，就是早期日本人建立的高雄火車站，國民政府來台後，火車站才移到三塊厝「三民區」，而原來的濱海線「哈瑪星」，就成了工業鐵道，專門運送大宗戰略物資——原油、木材、煤炭，戰備時期，也變成運兵的鐵道。

充員兵被軍艦送到金馬前線，如果僥倖活下來，最大的報償就是高粱酒，因為，只要在金馬服役的軍人都知道：金馬的碉堡隧道內相當潮溼，當年的中國老兵會告訴充員兵，抵抗濕氣保健康的最好方法，就是睡前喝一杯高粱酒。

高粱酒的發明人叫葉華成，1950年，葉先生在自宅成立「金城酒廠」，從高粱釀造出濃郁的高粱酒，當時金防司令胡璉品嘗後讚不絕口，因此說服葉華成結束自家釀造，受聘到國軍的「九龍江酒廠」，後來改名為金馬酒廠，政府公賣制度結束後，1998年，金馬酒廠更名為金酒公司。

高粱酒目前是金酒公司最賺錢的酒，愛高粱酒的饕客，經常買不到，但是，卻給當兵者優惠，只要去金門當兵，退伍返鄉最佳伴手禮，就是高粱酒，也因此，每年金酒公司都有餘款送給金門老百姓。



金門高粱酒廠前的葉華成雕像。圖／擷自維基百科，公有領域