有真實宗教信仰的人，真實的宗教信仰是會疼惜生命，絕不會傷害威脅他人，若有，所屬的宗教團體就應該給予嚴厲警告、譴責，因為這等於是在羞辱賞賜生命的上蒼，也等於是在羞辱該宗教團體。左起：俄羅斯東正教大主教基里爾、普丁。示意圖／擷自維基百科，公有領域

最近因為俄羅斯侵略烏克蘭的惡劣行為，引發全世界民主國家公憤，除了歐美各國陸續採取嚴厲的制裁外，更看到歐洲特別是東歐、北歐許多國家都伸出雙手接納從烏克蘭逃離戰火不斷湧入的難民。

基督教會也不例外，因為俄羅斯是基督教東正教會三大主流系統之一，該教會也是世界最大基督教組織——普世教會協會（World Council of Churches）的重要會員。該組織總幹事「歐拉夫‧費克斯‧特威特牧師」（Rev. Olav Fykse Tveit），在兩個禮拜前曾寫信給莫斯科東正教大主教「基里爾」（Patriarch Kirill），要他阻止「聽說」信仰很虔誠的總統普丁出兵烏克蘭的不當命令，但卻遭到基里爾大主教所拒絕，並強硬態度回覆說俄羅斯國家的事，外國的教會不要來干涉。而現在，不僅是許多歐美基督教會領袖都紛紛具名寫信給基里爾，包括超過三百個俄羅斯東正教牧師和教會組織的領袖，也都具名簽署公開信，反對俄國侵略烏克蘭不當的惡劣行為，信中甚至清楚說：「上帝將會嚴厲審判下達這項入侵殺人無數不可赦免之罪行的人！」而在荷蘭的東正教會也宣布要切斷與俄羅斯東正教教會之間的「主屬」關係。

這使我想起1980年代，屬於白人的南非荷蘭改革宗教會，因為支持南非白人政府的「種族隔離政策」，導致世界第二大基督教會組織「世界改革宗教會聯盟」（World Communion of Reformed Churches）開會決議，停止南非荷蘭改革宗教會之會員籍，直到1991年南非白人政府同意廢止為止，並釋放黑人領袖曼德拉之後，該組織才接受該教會恢復會員籍。

任何宗教信仰都必須保持一個基本信念：珍惜生命。更準確地說，真實的宗教信仰是會疼惜生命的，因為生命是來自上天的賞賜。即使出生的新生命會有各種因素造成有些身體功能不一樣，過去用「殘障」一詞來稱呼，現在歐美國家已經不再如此稱呼，而是用「不同功能」來稱呼，表示每個生命都有他的價值和尊嚴在，只是外表呈現出來的樣式和一般大眾不相同而已，但不能因此就鄙視、輕忽，甚至故意忽略。這也是為什麼好的宗教信仰團體，會設法開辦各種收容機構或組織，來幫助這些身心跟一般大不相同的人。

有真實宗教信仰的人，絕不會拿任何武器去威脅他人，甚至是殘害性命，若有，該宗教團體就應該給予嚴厲警告、譴責，因為這等於是在羞辱賞賜生命的上蒼，也等於是在羞辱該宗教團體。對一般人如此，對國家政策也是一樣。更不能假借任何宗教信仰的理由，將侵犯他人的戰爭給予信仰合理化，若有，則是罪惡至極！