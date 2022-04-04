自古至今，「喙」都是指涉鳥獸的尖長嘴巴，不是指涉人嘴；雖然古籍有「不容置喙」、「今吾無所開吾喙」的說法，但此「喙」不是在說人類的飲食器官「嘴」，而是以鳥類伸喙爭食為喻，表示沒有我「插鳥嘴」（置喙）講話的餘地，是一個負面的隱喻詞。圖/取自教育部閩南語常用辭典官網

用「捌」分割「別」

台語把認識、知曉等義說為「別」（讀bat），跟華語的「識」（shi）意思相同，但用字不同，而且「曾經」一詞在台語裡也是bat，奇怪吧？若明語源，則不奇怪。據研究漢文字的東漢學者許慎在其《說文解字》中說：「八」字最初跟數目字無關，象形文字，兩撇分開比喻「分別」。

後來「八」被借用為數字，就喪失「分別」的原意。另創二新字：一是八字下面加刀，成為「分」，二是另字右邊加豎刀，成為「別」，這二新字都以刀切為喻，是分別、分解的意思，引伸為認識、通曉等義。「別」字取代了「八」的原意，但發音相同，讀為bat，另文讀為biat，閩南台語一直保留此二發音，前者bat就是台語的「相別」（讀sio-bat,互相認識），以及「別去」（讀bat-ki, 曾經去過）；bat另又讀第八聲，是「其他」之意，例如「別人」（bat-lang）。至於後者biat, 則是文讀，如特別、告別、離別等。

越南文也有biat一詞，是跟閩南語一樣，學自古漢語的「別」，表示認識、知曉的意思；越南文另有hieu biat一詞，採自漢語的「曉別」，意思一樣。除越南文外，日文用「分る」（wakaru）表示知道、了解的意思，也是來自同樣的漢語語源。

台語的「認識」和「曾經」二義為何都說為「別」（bat）？其語用邏輯是這樣的：認識某人某事是因為「曾經」遇到，而曾經遇到就會「認識」。有趣的是，客家台語也採用同樣的語用邏輯，用「識」（客語讀sid）字表示認識和曾經二義，例如華語說「不曾見過」，客語說為「毋識見」（m sid gien），相當於閩南台語的「毋別見過」（m bat ngi kue）。又「曾經」一詞在廣東話口語說為「試過」（讀si-guo），其語用邏輯也跟閩南台語和客家台語相似。

以上有關「別」的語源探索部分參考自教育部所編寫的《台灣閩南語常用詞按呢寫》電子檔的用字解析，該部學者很用心在作用字考證。問題是，「別」字bat的「認識」和「曾經」二義，在教育部的辭典裡分派給「捌」字，而不採用本字「別」，「別」字的語用和語意被縮限為「其他」（如「別人」，讀bat-lang））以及讀為biet的各個用詞，如特別、離別、類別等，亦即「別」字的語用和語意被分割為二。

這種分割法有以下問題值得商榷：第一，一般人所了解的「捌」是數目字八的大寫，用它來代表台語「別」的核心意涵，會給人以權宜取巧和拿同音字充數的不良印象，恐不利於台語的推行。

第二，探究台語的語源就是為了找到本字，如果本字是平實的、方便的和得體的字詞，就應該拿來推廣使用，以增進大家對母語的認同感；教育部那部辭典的一個大問題是，抛棄很多這樣的本字而改用同音字或生僻古異的字眼，如捨「抵」而取「拄」，捨「剩」而取「賰」（剩餘），捨「博」而取「跋」（賭博），捨「陣」而取「站」（一陣子），捨「嘴」而取「喙」，捨「伉」而取「勥」，捨「爻」而取「上敖下力」……。

第三，讓大眾知道華語的認識、通曉、博通等義的台語本字就是「別」，跟越南文完全一樣，具有悠久文化的歷史傳承，可增加大眾對台語的榮耀感、尊重和信心，捨「別」而取「捌」則會給人負面的感受，如上述。



圖說:教育部那部辭典的一個大問題是，抛棄很多這樣的本字而改用同音字或生僻古異的字眼。圖/取自維基共享

第四，有學者辯稱使用本字「別」會使「別人」一詞的兩個語義（即其他人及認識人）產生混淆，所以應該用「捌人」來代表「認識人」，而「別人」則專指「其他人」。這種分割法值得商榷。一字多義是所有發達語言的共同特點，英文和日文莫非如此，都是依靠上下語脈來辨識語義，或藉由寫作技巧避免文義混淆。以台語「別人」為例，如果這是指「認識人」，則「別」是動詞（認識），前面必須有主詞，你會寫「我別真濟人」（我認識很多人），而不會只寫「別人」二字，怎會跟指涉「其他人」的「別人」混淆呢？按照那位學者的邏輯，「捌人」也會被誤解為「八個人」，所以連「捌人」一詞也不應使用了！？

第五，主張使用「捌」的學者說，宋朝字典《集韻》有提到「捌」是「別」的異體字，故可用來代替「別」。但《集韻》何所據？並未註明出處，而其他古代字典，如《說文解字》和《廣韻》，都沒有這樣說；就算「捌」是「別」的異體字吧，那麼為什麼不用本字「別」，而偏要用異體字「捌」呢？

以「喙」換「嘴」的大問題

嘴巴的台語是「嘴」（或其傳統簡體字「咀」），讀chhui，符合華語轉讀台語的準規則，跟華語的「翠」及「碎」轉讀為台語的chhui 一樣符合準規則，所以凡是懂台語的人士無不認同「嘴/咀」作為台語chhui的本字；客家話和廣東話也是用「嘴」為本字；筆者查過一些台語辭典（如《台語華語辭典》），也都使用「嘴」字。

偏偏作為台語研究及推廣的領頭羊的教育部不採用「嘴」字，其所編纂的《台灣閩南語常用詞辭典》竟然找不到這個重要的台華共用字！原來該辭典的編者認為「喙」才是台語chhui的本字，引起台語文化界的輿情譁然，有人用短片嘲諷，有人用文字針砭。

爭議點之一是，自古至今，「喙」都是指涉鳥獸的尖長嘴巴，不是指涉人嘴；雖然古籍有「不容置喙」、「今吾無所開吾喙」的說法，但此「喙」不是在說人類的飲食器官「嘴」，而是以鳥類伸喙爭食為喻，表示沒有我「插鳥嘴」（置喙）講話的餘地，是一個負面的隱喻詞，然而有人不求甚解，以為「喙」是指人嘴。

爭議點之二是，「喙」在華語讀huei,轉成台語應讀hui或hue，但有人因誤解其為人嘴，遂張冠李戴將其讀音硬拗為chhui，即台語「嘴」的讀音，本字「嘴」反而被排擠出台語的領域，這是偷天換日的作法。

依筆者淺見，不論上述爭議的真相為何，既然台灣社會一致認同「嘴/咀」為chhui的本字，並理解「喙」是鳥嘴而不是人嘴，教育部的辭典把「嘴」換成「喙」，徒然造成台語教學的混亂以及學界人士的反感，而學習台語的學生看到他們所熟悉的「嘴/咀」被換成鳥獸的「喙」，心裡不知作何感想？

筆者查過中文及日文維基百科，都說「喙」是鳥獸的嘴，沒有說可指人嘴；中文權威辭典《辭海》說：「不容置喙」是借用鳥獸的嘴作為人嘴，也沒有說「喙」是人嘴；顯然《辭海》也認為「喙」只是比喻，並非指人的飲食器官。教育部的辭典把台華同字同義的「嘴/咀」換成鳥獸的「喙」，是不妥當的作法，恐會成為台語教學上的障礙。

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