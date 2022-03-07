張亞中指控葛超智（George Kerr）心術不正，《被出賣的台灣》內容不實。但卜睿哲認為葛超智是用誠實和好意寫《被出賣的台灣》。圖／擷自維基百科，網路、民報合成

張亞中在「二二八民族屠殺」75週年，出冊並做了15集演講影視，造假當真企圖鼓舞赤藍群眾「翻案」。伊要傳達的是：支那軍隊鎮壓台灣人叛亂，理所當然，死亡人數約6、7百人而已，呣是大屠殺；自2月28到3月初9，台灣人暴徒當街凌辱「外省人」，拍死人數嘛有4、5百人。

為什麼蔣介石爸子和怹的赤藍黨羽封鎖二二八真相4、50冬，而且長期施行白色恐怖，民間祙當公開討論流傳，卻真濟台灣人猶原相當掌握事件真相哩？赤藍反動集團認定：事件發生當時的美國駐台副領事葛超智（George Kerr）所寫的《被出賣的台灣》，是予台灣人發現二二八真相上重要的源頭。

張亞中罵講，台灣學者李筱峰、陳儀深、薛化元、張炎憲等所出版相關的冊，攏是「抄來抄去」閣「謊言不實」。這種拒絕理性反省的心態，逼張亞中自己著想嘔步，毀損葛超智的人格和著作倫理，來帶領赤藍群眾推論：葛超智心術不正，《被出賣的台灣》內容不實。咱來看伊按怎歪曲事實攻擊葛超智：

（1）葛超智隱瞞2月28有11個「外省人」到美國領事館要求保護，是要隱瞞「外省人」被台灣人攻擊的事實。

駐華府的資深記者和政論家王景弘先生，在伊根據美國外交檔案內底，和二二八有關的紀錄，整理編譯出版的《第三隻眼睛看二二八》，其中的文件三、四著是台北領事館向南京大使館報告，然後傳予國務院有關2月28和3月初1「外省人避難美國領事館」的情況和處理。所以，葛超智根本無影隱瞞報告，張亞中所講不實。

事實上，葛超智在《被出賣的台灣》第12章內底，《台灣人攻擊美國領事館》這節，詳細記載3月初1支那兵仔按怎在台北鐵路局附近，黑白掃射槍殺無辜民眾，至少25人當場死亡，百外人受傷，引起民眾閣較憤怒，要攻擊鐵路局。

有25個鐵路局的「外省人」員工，意識著怹有危險，著拼命逃向對街的美國領事館，分別闖大門或爬牆仔進入要求避難。總領事布拉克（Ralph Blake）和副領事葛超智，攏親目看著鐵路局前支那兵仔屠殺台灣人的情形，嘛知影這寡非法進入領事館的「外省人」確實有被傷害的危險。總領事非常受氣，隨時拍電話要求陳儀即刻派人來接這寡「外省人」離開，結果陳儀拖8點鐘才派車來處理。

美國駐支那大使司徒雷登（John Leighton Stuart）在4月18，借重葛超智所寫的《有關台灣情勢之備忘錄》當面交蔣介石，備忘錄內底嘛有提著3月初1「外省人」進入領事館避難的代誌。

張亞中指控葛超智隱瞞「外省人」到領事館求保護，可能是發現：交予蔣介石的備忘錄和《被出賣的台灣》，攏咁哪提3月初1卻「隱瞞」2月28。這種指控是極其無知和呣知感恩。

美國的外交指令是非常清楚，領事館只會保護美國人，祙當介入台灣社會衝突。「外省人」2月28來要求保護時，總領事拄好無在館內，葛超智是基於人道的考量，違反「外交指令」容允彼寡「外省人」入館避難。彼暗，總領事轉來發現「外省人」在館內避難，伊的反應和隔日完全相像，要求陳儀著即刻帶「外省人」離開。葛超智無寫這段，是無愛揚自己的「道德高度」！雖然伊同情支持台灣人，伊嘛是認為著保護有危險的「外省人」。

（2）葛超智能力差，被司徒雷登辭頭路，後來嘛予史丹佛大學辭頭路，續落一直攏無正常較好的頭路。

葛超智是1911年11月出世在賓州，1935到1937去日本讀冊，1937到1940來台北教英文。太平洋戰爭時期，伊服役海軍，成做台灣研究專家。1944到戰爭結束，伊在哥倫比亞大學主持「福爾摩沙研究小組」，籌備美軍登陸佔領台灣的計畫。1961到1997連六任的羅德島參議員培爾（Claiborne Pell），著是這個計畫的成員之一，是當代唯一不時公開表示支持台灣獨立的參議員。

戰後，葛超智被派來台北領事館，親目看著台灣被支那貪官汙吏糟蹋，相當同情台灣人，嘛認為台灣應該經由聯合國託管獨立。葛超智敢基於人道，違反「外交指令」庇護受威脅的「外省人」。明知司徒雷登是極端親蔣介石，伊照常堅持認為美國應該介入二二八事件，尤其，應該抗議支那黨政府使用國際禁用的達姆彈攻擊民眾，保護台灣人免受蔣介石的軍隊和特務屠殺。

事實上，當時美國新聞處官員卡托（Robert Catto）嘛堅信美國政府應該介入，勇敢堅持美國的理想，無應該放手旁觀，隨在支那黨亂來。所以，準做真正是司徒雷登將葛超智辭頭路，根本是出自對時局意見的衝突，和能力無關。

前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush），在2007年2月的二二八事件研討會中，評論講：葛超智對美國政府堅持「呣介入」的政策極度失望和反感，在二二八事件後三月日堅決辭職。

出名的加州柏克萊大學教授史卡拉賓諾（Robert Scalapino），在《被出賣的台灣》前言寫講：真少美國人有葛超智的資格，通對台灣問題發表新的深入觀點。卜睿哲嘛講：這本冊長久以來，一直著是關於台灣上主要的非學術性著作。伊認為葛超智是用誠實和好意寫《被出賣的台灣》。

蔣介石為著掩蓋伊的軍隊和特務，觸犯民族屠殺的罪行，由宋美齡在美國所主導的「支那賄賂團」（China Lobby）買斷出版商的發行權，阻止繼續發行。初版已經被真濟美國圖書館收錄的部分，派職業學生去偷或是去「借」然後假拍無去。支那賄賂團並且施壓史丹佛大學無續聘葛智超做講師。

張亞中徛在赤藍屠殺集團彼邊，強調屠殺集團講的才準算，企圖用不實和無相關的「閒話」，來毀損葛智超和《被出賣的台灣》的可信度，連帶污化台灣學者李筱峰、陳儀深、薛化元、張炎憲等所出版相關的冊，是呣知自己輕重。

張亞中應該做的是：去台北二二八紀念公園，提一本《被出賣的台灣》置在頭殼頂，跪在紀念碑前2點28分鐘。