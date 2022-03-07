衞福部表示5月底前可能將有大約200萬劑AZ疫苗會過期報廢，未來可能也將有200多萬劑高端疫苗可能面臨過期報廢的問題。示意圖／擷自公視新聞影片

日前衞福部長陳時中表示5月底前可能將有大約200萬劑AZ疫苗會過期報廢，未來可能也將有200多萬劑高端疫苗可能面臨過期報廢的問題。

誠摯建議指揮中心陳時中部長和所有ACIP委員，即日起開放第三劑疫苗已施打滿三個月的民眾，免費施打第四劑的AZ或高端疫苗，務必不要浪費珍貴的疫苗資源；世界上有些國家早已開始施打第四劑疫苗；一般說來，在疫情嚴重的國家，全面性、普遍性的施打第四劑疫苗利大於弊；現在國內有疫苗過剩的問題，千萬不要浪費寶貴的疫苗，畢竟許許多多窮國的民眾殷殷期盼施打，但就是沒有疫苗可打；務必珍惜醫療資源，做最有效利用；儘快開放讓想接種第四劑的民眾免費施打AZ或高端疫苗。

一般民眾接種第四劑疫苗應該是利大於弊；截至目前為止，我國的疫苗政策非常民主自由，並沒有強制民眾接種疫苗，完全以鼓勵代替強制，建議即日起開放AZ疫苗和高端疫苗施打第四劑，從第三劑已施打滿三個月的民眾開始接種，必要時亦可縮短第三劑和第四劑的時間間隔，不要浪費任何一支寶貴的疫苗，務必要在疫苗過期報癈之前，將疫苗打好打滿打完。

如果現在國內沒有疫苗，並不建議政府特別去購買疫苗來打第四劑；到目前為止國內疫情防治表現得可圈可點，民眾的疫苗打氣持續低迷，特別是AZ疫苗和高端疫苗，整體來說是屬於比較不受民眾青睞的品牌，既然疫苗已經購買了，至少不要浪費已經購買的疫苗。

Taiwan can help. 秉持人道主義精神，我們當然樂於積極援外，但疫苗也屬於醫藥的一種，施打疫苗也有一定的風險，即使贈送外國也需要符合受贈國相關的法律規定，牽涉到許多政治外交醫療法律等等細節，但積極援外當然應該是政府努力的方向。

總之，積極援外或即日起國內開打第四劑，務必不要浪費！