美國總統拜登星期二（2月22日）下令對俄羅斯海外發行主權債及少數權貴人士實施制裁。

俄羅斯的銀行和寡頭實施重大金融制裁，加大了西方與莫斯科的對峙。俄羅斯議員授權俄羅斯總統普丁在境外動用軍力。烏克蘭總統澤倫斯基當地時間星期二夜晚宣布動員部分預備役軍人，但是表示暫時沒有全面動員的必要。

拜登在白宮發表的簡短講話中指責普丁公然違反國際法，並說這是「俄羅斯開始入侵烏克蘭」。他說，如果普丁採取進一步行動，美國一定會實施更多制裁。

歐盟27個成員國星期二一致同意各自成員國對俄羅斯官員實施制裁。德國也宣布停止對源自俄羅斯的「北溪二號」天然氣管道的認證。

拜登總統說，普丁有關烏克蘭的說法不會讓任何人上當。

拜登說，他還向北約東側與俄羅斯接壤的波羅的海三國增派美軍部隊。上星期五，愛沙尼亞總理和拉脫維亞與立陶宛的總統親自向美國副總統哈里斯發出請求，希望美國加大在波羅的海的軍事存在。

拜登說，美國將對兩家俄羅斯大型金融機構實施「全面封禁」並對俄羅斯債務採取「全面制裁」。

「這意味著我們切斷俄羅斯政府的西方資金來源，」拜登說。「它不能夠再從西方募集資金，也不能夠在我們的市場和歐洲市場對其新的債務進行交易。」

在拜登總統宣布他所說的第一波制裁之前，普丁於星期一宣布承認烏克蘭東部兩處分離主義地區的「獨立」，俄羅斯軍隊進入這些由親俄反政府武裝控制的地段。俄軍的部署規模究竟有多大目前還不清楚，烏克蘭和西方盟友長期以來都說，俄羅斯已經在當地參戰了。莫斯科一直否認這些指稱。

俄羅斯議會上院聯邦會議一致表決批准普丁在俄羅斯境外動用軍事力量，這實際上是把俄軍進駐烏克蘭東部反政府武裝控制區正式化。當地的衝突已經持續了八年，導致近1萬4千人喪生。

隨後不久，普丁列出了結束危機的三項條件。

他說，如果基輔承認俄羅斯對黑海半島克里米亞的主權，放棄加入北約的申請並部分非軍事化，危機就可以解決。

莫斯科在2014年吞併了克里米亞。西方國家譴責吞併行為違反國際法，之前也拒絕了永久性排除烏克蘭加入北約的可能性。

當被問到他是否已經派遣任何軍隊進入烏克蘭、這些部隊會深入境內多遠時，普丁回答說：「我沒有說部隊目前會去那裡。」他還表示「不可能預測具體的行動規律——這將取決於實地發生的具體情況」。

歐盟隨即採取行動，實施第一波制裁，針對的目標是表決承認烏克蘭分離地區獨立的351名俄羅斯議員以及其他27名俄羅斯官員和國防與銀行領域的機構。歐盟還試圖限制莫斯科的歐盟資本與金融市場准入。

隨著緊張局勢升級以及爆發更大規模衝突的可能性不斷增加，白宮在最初的猶豫之後已開始把俄羅斯在頓巴斯地區的軍事調動稱為「入侵」。拜登總統之前已表示，如果俄羅斯「入侵」，將會遭到嚴厲制裁。

首席副國家安全顧問喬恩·費納在有線電視新聞網（CNN）節目上說：「我們認為，是的，這是一場入侵、俄羅斯對烏克蘭最新入侵的開始。」

白宮的措辭與一天前相比強硬了很多。星期一，在普丁宣布承認兩處烏東分離主義地區獨立後，白宮宣布了有限制裁，制裁目標是烏克蘭東部的反政府武裝控制區。

剛剛在慕尼黑和倫敦與盟友進行過磋商的美國參議院情報委員會主席、民主黨參議員沃納星期二發表聲明說：「總統今天在與我們的盟友協調的情況下所作的這些宣布是良好的第一步，如果普丁兌現他進一步入侵烏克蘭的威脅，我們必須做好準備，讓其承受更多的代價。」

參議院情報委員會成員、共和黨參議員薩斯發表聲明說：「今天的制裁太少了，太遲了。」他認為，這些制裁在普丁進一步入侵烏克蘭之前就應該採取了，而且針對普丁手下寡頭的經濟制裁應該更加積極有力，讓他們感到痛。他還說，不要以為今天的漸進式制裁將遏阻普丁扶立烏克蘭傀儡政府的企圖。薩斯呼籲時刻不停地向烏克蘭增運武器，「把烏克蘭人民武裝到牙齒」。

烏克蘭總統澤倫斯基在星期二夜間對全國發表的視頻講話中宣布動員部分預備役軍人。他說，他的命令只適用於那些被列入「作戰預備役」的人員，這些人一般來說已經在持續的敵對行動中被編入現役了。他還說，動員只涵蓋「一段特殊時期」，但沒有闡明這具體意味著什麼。

澤倫斯基說：「今天沒有必要全面動員。我們需要迅速為烏克蘭陸軍和其他軍事隊伍增加人員。」

烏克蘭武裝部隊有大約25萬官兵，還有大約14萬預備役軍人。