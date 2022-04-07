沈建德所寫的《台灣血統》一書中，很明確提出台灣平埔族經過鄭王朝統治，又接著大清帝國統治212年，總共250年來，統治者如何在漢化策略下，讓台灣人以身為原住民為恥。圖/取自《台灣血統》書封照

遙遠的歐洲，在烏克蘭土地上，正在上演斯拉夫族屠殺斯拉夫族的悲劇，剛好證明，並非族群一家親就是好事，獨裁者看你不爽，在沒有制約的政治下，你就可能變成領土擴張的犧牲者，今天的俄羅斯人長期被洗腦，還以為普丁是大英雄，這與習近平洗腦中國人「台灣是中國的」沒兩樣。

其實，獨裁者利用洗腦術，把野心轉嫁給人民，老百姓正在為自己挖了墳墓，甚至不知道；為何民主，人權，言論自由，法治很重要，因為缺乏這些，就沒了真相。簡單說，俄羅斯如果是一個民主國家，這樣的戰爭悲劇就不會發生。

中共似乎不懂這點，在清明節又搞出一場視訊，祭拜黃帝陵戲碼，炎黃子孫大戲唱很響，台灣更是有政黨配合演出，漢族喜歡把軒轅黃帝視為祖先，然後把台灣土地也包進去，統稱「中華民族華夏子孫」，過去，台灣政府都睜隻眼，閉一隻眼，看你惡搞，這次罕見發文痛罵老共，「別再搞統戰了」。

給老共可以搞統戰的工具，當然是歷史上國民黨教育所種下的禍根。

1949年，國府撤退來台，擔心台灣被日本統治，變成日本化，所以在1946年成立國語推廣機構，從國小教育開始，嚴格禁止說台語，客語，只能說普通話，小學課本第一課就是「我們都是中國人」。

我們就是這樣被洗腦長大的，問題在於，我們並不是中國人，即便我們曾經被中華民國政府治理，但是，我們真的不是中國人。

馬偕醫院林媽利教授的基因研究已經證明，台灣85%住民基因是南島平埔族，只有1949年移民台灣的中國各省人，可以勉強說是「中國人」，但經過70年融合，純正中國基因已經被沖淡，到了第三代，只能說八分之一是中國人，甚至連漢族也不能算。

沈建德所寫的《台灣血統》一書中，很明確提出台灣平埔族經過鄭王朝統治，又接著大清帝國統治212年，總共250年來，統治者如何利用社學的「教冊」方法，在漢化策略下，把平埔原住民變成漢人，然後又利用減稅、減勞役政策，讓台灣人以身為原住民為恥，引誘平埔人製造假的族譜，所以，不管你說客語或台語，你的血液中就是平埔族。

歷史教科書說「早期閩客人到台灣墾荒」，但請問，中國土地比台灣更大、更多，有必要到台灣墾荒嗎？即便戰亂，也無須躲到台灣，這些假歷史教材唯一目的，就是要塑造你的先祖來自中國而已。

假的族譜製造出假的祖先，讓台灣人忘記自己的祖先其實不在長江黃河，而在自己腳下的土地，台灣人這種棄宗背祖行徑，還自鳴得意，這才是台灣人最大悲哀。

沈建德的書中，以人口變遷追究法，很詳細證明，歷史上屏東土地上，只有平埔族和排灣族，但是，經過漢化之後，排灣族變成客家人，平埔族變成閩南人，這也可以解釋，為何客家人身上會出現排灣基因的原因，不管你家住在第幾堆，其實都是原住民，不是漢人，更不是中國人。