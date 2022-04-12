「我對台灣前途、台灣民主的信心，充滿在我的心內。這是我第一步踏入台灣的最大、最大的快樂與安慰」！流亡海外被列頭號黑名單的彭明敏教授1992年11月返台首場記者會。他呼籲說，台灣2千萬人民必須要建立並且堅持咱的主體性、台灣是為了台灣住民與子子孫孫而存在。而非為了其它國家、其它政府而存在，這個原則必須要堅持。

彭明敏日前離世，生前最後的著作《絕筆集》，以《台灣人民自救宣言》開頭的首句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」，作為他絕筆的最後一句。回顧彭明敏一生為台灣國家主體性脫離中國霸權的努力與實踐，堪稱台灣知識份子楷模、最佳典範。

1992年11月結束海外流亡返台記者會。彭明敏有感地說：「台灣四百年悲哀的歷史。」何時有為台灣住民存在?從未！清朝時被視為最落伍、最野蠻、最危險的地方，清朝禁止中國人移民(台灣)所謂「鳥不語花不開」不入流所在。如同癌，所以歡喜割讓給日本。這是當時情形。

日本統治台灣50年，咱是殖民地、二等國民、受日本剝削而存在，而非為台灣存在而存在，這是日治台灣50年歷史。戰後台灣是國民黨政府「反攻大陸」的基地。台灣淪為(反攻大陸)的手段與工具，從未考量台灣百年未來，所以所有措施都是暫時、過渡…..

回應媒體詢問，他說，離開台灣流亡海外22年10個月的生活，也有感到走頭無路。但對台灣人民的良知、對台灣人民的將來與信心，從未動搖。這也是讓他在精神上維持還能生存的原因所在；其次則是海內外關心民主的同鄉、同志與朋友對其有形無形的強力支持，與很多人過去幾十年共同做伙關心台灣的代誌與未來。他有感喟嘆地說：「人生不知有幾個30年，但我的經驗讓我感覺台灣還有希望、台灣還有前途與發展，這是我深感有信心的所在。」

「回台要超然，我完全同意」！彭明敏說：很多人指其回台後要超然，他完全同意，惟其說明解釋他的「超然」：是不搞山頭、不搞派系的意思。不是在是非中間中立、沒有立場。不是在貪汙和清廉中間沒立場。不是在攬(濫)特權，民主自由中間沒有立場要中立這個意思。他的「超然」強調台灣的主體性、自主性，不是在出賣台灣、併吞台灣的中間要採中立，不是這個意思。他並說：「很可悲的，很危險的，我們在海外觀察的時候，確時有可能有人出賣台灣的利益」….

彭明敏1992年11月返台，張信行醫師等台僑社團領袖80人號召「壯行彭明敏返台」。歷史現場/彭明敏返鄉日，機場內外鄉親熱情相迎接，黃信介也入鏡。返台首場記者會前燦哥(陳英燦)領唱「黃昏的故鄉」、「勇敢的台灣人」帶動海內外與會人士與台灣民主開展的年代。影片摘錄自2019年已故張醫師資料庫。北加州台灣會館文化組2019