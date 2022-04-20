考量台灣出口表現與投資穩健，中經院微幅上修台灣今年經濟成長率至3.96%，成長模式「內外皆溫」圖/f民報資料庫傳

中經院今天發布最新經濟預測，考量台灣出口表現與投資穩健，微幅上修台灣今年經濟成長率至3.96%，成長模式「內外皆溫」，不過近期疫情升溫，需留意五個不確定性因素持續觀察。

五個不確定性因素首先為疫情趨緩但是變種病毒、防疫措施仍可能影響經濟活動；第二是主要國家貨幣政策與因應通膨的措施；第三為中國近期封城可能影響全球供應鏈；第四是國內投資成長與廠商布局；第五是地緣政治干擾等。

中經院今天舉行2022年第二季台灣經濟預測記者會暨座談會，院長張傳章表示，中經院去年12月預測今年經濟成長率3.67%，主要是考慮2021年基期很高，當時採取非常保守的觀點；但隨著今年看到台灣第1季出口表現亮眼，加上民間投資仍維持強勁，因此上修台灣今年經濟成長率至3.96%。2023年經濟成長率預估為3.46%，為連續三年成長率超過3.4%。

張傳章表示，中經院預估今年各季成長率呈現逐季攀升，分別為2.96%、3.16%、4.7%、4.9%，成長模式呈現「內外皆溫」。國內需求貢獻3.08個百分點，其中民間消費貢獻2.23個百分點，固定資本形成貢獻1.09個百分點，國外淨需求貢獻0.88個百分點。

值得注意的是， 2022年全球跟主要國家的消費者物價指數（CPI）走勢逐月攀升，年增率預測值也從年初逐漸上修。張傳章指出，由於國內的輸入物價指數攀升，輸入性通膨儼然成型，並直接影響躉售物價指數（WPI）年增率，2022年WPI年增率預估值為10.12%，中經院預估台灣今年CPI年增率預估值為2.56%，跟去年CPI達1.97%差距0.59個百分點。

主要原因包括疫情，2月俄烏戰爭推升食品、大宗原物料價格，加上3月中國封城衝擊全球供應鏈等影響，不過，如果戰爭沒有惡化、風調雨順情形下，今年下半年通膨有機會比上半年緩和。