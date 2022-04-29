台灣有許多優質國產農產與水產，為了讓消費者認識與接觸更多元的台灣水產品。現在也有科技廠商跨界共襄盛舉，專注各式新穎網路科技開發與整合的傑飛特科技，協助推出VR海味粽子餵魚秀。在本月26日的漁業嘉年華仲夏海鮮購記者發布會，現場由漁業署代理署長范美玲操作VR應用讓與會貴賓與媒體記者，觀賞到結合互動體感VR裝置的嶄新體驗。

本次漁業嘉年華仲夏端午海鮮購檔期，共有25家農會、漁會及合作社響應。不僅有海味粽，還有方便料理的三清產品及魚精、膠原蛋白吸凍飲等「喝的保養品」、一口即食烏魚子禮盒等，皆是佳節送禮好選擇。活動自即日起至6月30日止，活動期間全站免運費，單筆消費滿3,000元還可抽鍋具（限量150組），更多優惠資訊可上漁業嘉年華網站（https://www.gofish.com.tw/）查詢。

提供本次記者會活動現場的VR海味粽子餵魚秀技術的傑飛特科技，長年以來持續關注台灣農業、漁業問題與困境。深刻了解農漁業為國家發展的根源，近年來農漁業面臨到許多難題需要克服。因此時常透過傑飛特科技擅長的科技應用與整合，從各個面向與各環節來逐步改善。同時也深耕全球當紅科技議題元宇宙的商務應用多時。故將區塊鏈技術從理論落地到產業面，將農產品源頭的產地栽種、低溫物流集運轉運及倉儲倉儲、各地衛星車隊配送，從產地至消費者餐桌上的全程數據化，成為農業區塊鏈。另外也結合微軟Azure的AIoT運算與儲存；以及元宇宙重要一環，將賦能型NFT結合線下無人店，皆有深度實戰經驗與商業化應用實例。更多詳細介紹說明 https://www.jfetek.com/