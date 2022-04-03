烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞表示，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普的任何會晤，「最可能」會在土耳其登場。。示意圖／擷自網路，民報合成

俄烏戰爭自2月24日開戰至今戰事難平，據法新社報導，烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的任何會晤，「最可能」會在土耳其登場。

雖阿拉哈米亞說莫斯科當局已「口頭」同意烏克蘭的主要提案。但美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）4月1日線上研討會，曾任美國駐烏克蘭大使的赫布斯特（John Herbst）指出，普丁自認會贏，俄烏戰事難平。北約歐洲盟軍前最高司令布瑞德拉夫也在4月2日強調，歐美應立刻提供烏克蘭所需的一切物品，才能讓烏克蘭持續作戰。

普丁為何下令只能用盧布買天然氣

除了戰機等物品支援外，英國首相強生3月24日在布魯塞爾的北約峰會上表示，要加大對烏克蘭武器援助，同時他呼籲制裁俄羅斯的石油和天然氣出口。不過，陷入西方國家經濟制裁苦戰的普丁在3月31日簽署命令，要求外國買家4月1日起須以盧布支付俄國天然氣，否則合約中止，希望能藉此減輕俄國外匯存底受到制裁的衝擊，同時支撐盧布匯價。

俄羅斯為天然氣第二大產國、第一大出口國，出口量分別佔全球約10％、7%，能源大國的地位舉足輕重，尢其歐洲能源需求大量仰賴俄羅斯供應，分別由穿越波羅的海的北溪1號管線（Nord Stream 1），以及經由烏克蘭輸往斯洛伐克的管線輸往歐洲各國。



圖說：2011年11月8日，北溪天然氣管道落成啟用典禮，歐洲各國領袖出席。

歐盟每年從俄羅斯購買的天然氣約占38%。據統計，今年以來，歐洲每天要花費2億至8億歐元（約新台幣63億至254億元）購買俄羅斯天然氣。其中德國是最大買家。根據德國智庫數據顯示，德國高達55%的天然氣、34%的石油是從來自俄羅斯，如果供應中斷，將沒有簡單的替代方案。

若莫斯科決定切斷供應，可能引發歐洲天然氣短缺，造成當地工廠關門，區域能源價格也可能飆漲至後果嚴重的水準。

歐洲最大的化工集團巴斯夫執行長薄睦樂（Martin Brudermüller）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，如果停止從俄羅斯進口天然氣，將導致企業破產和大量的失業人口，「德國經濟將陷入二戰以來最嚴重的危機」。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）3月31日說，莫斯科這種做法形同「敲詐勒索」，西方盟邦不會讓其得逞。法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）當天也表示，法德兩國已為俄國天然氣可能斷供做準備。

俄羅斯若改為只接受盧布支付天然氣費，必須要花至少數個月時間重新協議合約。4月1日當天對歐洲國家的供應也沒有切斷跡象。

立陶宛開第一槍 宣布停止從俄羅斯進口天然氣

值得注意的是，立陶宛能源部2日宣布，4月起停止從俄羅斯進口天然氣，此舉讓立陶宛成為歐洲第一個禁運俄羅斯天然氣的國家。而根據外媒報導，自烏克蘭戰爭開始以來，歐洲就試圖要擺脫對俄羅斯的能源依賴，卡達成為歐洲擺脫對俄羅斯天然氣依賴的最大希望之一。

中油合約到期 不再續約

台灣中油公司的天然氣主要進口國是澳洲、卡達。俄羅斯2021年進口180萬噸，約占10％，相對有限。且從庫頁島供應的5年合約，也於3月到期，從現貨購買該國的部分則很少。

因應俄國合約到期，中油強調，在進行整體年度規劃時，各種期約、現貨來源皆有規劃，後續替代源豐富，包含美國、澳洲、卡達、巴布亞紐幾內亞、阿曼、奈及利亞、千里達等國。