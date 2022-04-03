新聞標題【民報】能源制裁奏效？ 俄烏戰爭延燒不止
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能源制裁奏效？ 俄烏戰爭延燒不止

 2022-04-03 15:25
烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞表示，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普的任何會晤，「最可能」會在土耳其登場。。示意圖／擷自網路，民報合成
烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞表示，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普的任何會晤，「最可能」會在土耳其登場。。示意圖／擷自網路，民報合成

俄烏戰爭自2月24日開戰至今戰事難平，據法新社報導，烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的任何會晤，「最可能」會在土耳其登場。

雖阿拉哈米亞說莫斯科當局已「口頭」同意烏克蘭的主要提案。但美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）4月1日線上研討會，曾任美國駐烏克蘭大使的赫布斯特（John Herbst）指出，普丁自認會贏，俄烏戰事難平。北約歐洲盟軍前最高司令布瑞德拉夫也在4月2日強調，歐美應立刻提供烏克蘭所需的一切物品，才能讓烏克蘭持續作戰。

普丁為何下令只能用盧布買天然氣

除了戰機等物品支援外，英國首相強生3月24日在布魯塞爾的北約峰會上表示，要加大對烏克蘭武器援助同時他呼籲制裁俄羅斯的石油和天然氣出口。不過，陷入西方國家經濟制裁苦戰的普丁在3月31日簽署命令，要求外國買家4月1日起須以盧布支付俄國天然氣，否則合約中止，希望能藉此減輕俄國外匯存底受到制裁的衝擊，同時支撐盧布匯價。

俄羅斯為天然氣第二大產國、第一大出口國，出口量分別佔全球約10％、7%，能源大國的地位舉足輕重，尢其歐洲能源需求大量仰賴俄羅斯供應，分別由穿越波羅的海的北溪1號管線（Nord Stream 1），以及經由烏克蘭輸往斯洛伐克的管線輸往歐洲各國。


圖說：2011年11月8日，北溪天然氣管道落成啟用典禮，歐洲各國領袖出席。

歐盟每年從俄羅斯購買的天然氣約占38%。據統計，今年以來，歐洲每天要花費2億至8億歐元（約新台幣63億至254億元）購買俄羅斯天然氣。其中德國是最大買家。根據德國智庫數據顯示，德國高達55%的天然氣、34%的石油是從來自俄羅斯，如果供應中斷，將沒有簡單的替代方案。

若莫斯科決定切斷供應，可能引發歐洲天然氣短缺，造成當地工廠關門，區域能源價格也可能飆漲至後果嚴重的水準。

歐洲最大的化工集團巴斯夫執行長薄睦樂（Martin Brudermüller）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，如果停止從俄羅斯進口天然氣，將導致企業破產和大量的失業人口，「德國經濟將陷入二戰以來最嚴重的危機」。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）3月31日說，莫斯科這種做法形同「敲詐勒索」，西方盟邦不會讓其得逞。法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）當天也表示，法德兩國已為俄國天然氣可能斷供做準備。

俄羅斯若改為只接受盧布支付天然氣費，必須要花至少數個月時間重新協議合約。4月1日當天對歐洲國家的供應也沒有切斷跡象。

立陶宛開第一槍  宣布停止從俄羅斯進口天然氣

值得注意的是，立陶宛能源部2日宣布，4月起停止從俄羅斯進口天然氣，此舉讓立陶宛成為歐洲第一個禁運俄羅斯天然氣的國家。而根據外媒報導，自烏克蘭戰爭開始以來，歐洲就試圖要擺脫對俄羅斯的能源依賴，卡達成為歐洲擺脫對俄羅斯天然氣依賴的最大希望之一。

中油合約到期  不再續約

台灣中油公司的天然氣主要進口國是澳洲、卡達。俄羅斯2021年進口180萬噸，約占10％，相對有限。且從庫頁島供應的5年合約，也於3月到期，從現貨購買該國的部分則很少。

因應俄國合約到期，中油強調，在進行整體年度規劃時，各種期約、現貨來源皆有規劃，後續替代源豐富，包含美國、澳洲、卡達、巴布亞紐幾內亞、阿曼、奈及利亞、千里達等國。

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