在齋月期間，穆斯林教徒從日出到日落期間，不吃不喝，表達了自我犧牲，並以祈禱、閱讀《可蘭經》來洗滌心靈。 圖/取自網路

齋月，據記載最早始於公元623年，伊斯蘭教對於齋月就有正式規定。2022年的伊斯蘭教齋月，從4月1日（星期五）開始，至5月1日（星期日）結束。對於穆斯林教徒來說，齋月是一年當中最聖潔的一月。

盡管居住於地球不同的海角天涯，世界上超過十多億的穆斯林教徒，那一天共同遙望星際中的新月牙冉冉升起，迎接一年當中最聖潔的一月——齋月開始。在齋月期間，穆斯林教徒從日出到日落期間，不吃不喝，表達了自我犧牲，並以祈禱、閱讀《可蘭經》來洗滌心靈。

世界維吾爾代表大會（World Uighur Congress）發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）指出，每年的齋月期，中國當局使用各種名目嚴禁封齋。今年的齋月期，各地民族宗教事務局除了與歷年一樣，要求落實伊斯蘭教中國化，嚴禁在齋月期間從事所謂的非法宗教封齋活動等，還根據俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，要求宗教界人士正確認識「烏克蘭局勢」，主辦所謂的「認清形勢」研討會，聲稱「美國是俄烏衝突的始作俑者」、「把俄羅斯逼到絕路」等，煽動市民的反美情緒。



圖說：齋月是伊斯蘭教的重要與聖潔日期，漢人同樣必須給予尊重和愛護，反對中國政府所謂的伊斯蘭教中國化。圖/取自網路

他表示，在維吾爾地區的伊斯蘭教徒，在齋月期間倍感恐懼，擔心被舉報，或被查出封齋，因此而失去自由，被關入集中營。一些在職幹部通過吃午餐，或喝點酒，向中國當局證明自己沒封齋、不信教，以保全自己及家人。



圖說：世維會發言人迪里夏提指出，在維吾爾地區的伊斯蘭教徒，在齋月期間倍感恐懼，一些在職幹部通過吃午餐，或喝點酒，向中國當局證明自己沒封齋、不信教，以保全自己及家人。圖/迪里夏提提供

他進一步說，當地政府各機關要求維吾爾在職人員公開亮明身份，不信教。在和田、喀什、阿克蘇等地，中國當局以所謂「加強民族團結」、或防控疫情的名義，進入維吾爾人家中，以直接了解是否封齋。當局還在各地準備了不同的活動，要求維吾爾人參加，通過吃喝來判斷他們是否封齋。

筆者認為，處理好各民族間的關係很重要，首先必須尊重與維護各民族的宗教、文化與風俗。每個民族都是獨一無二，擁有自己的民族風、民族魂，這是人類文化歷史傳承的價值，因此在中國同樣應該保護、尊重維吾爾民族、伊斯蘭教信徒的宗教、文化、民俗等。

筆者強調，民族和解，要著眼於民間，要立足於根本。海內外的漢人朋友，都必須了解、尊重維吾爾宗教與文化。漢人有兩千多年的「過年」歷史，象徵著團圓、祥和，春節到了，意味著新的一年開始了，萬象復甦草木更新。齋月，是伊斯蘭教的重要與聖潔日期，漢人同樣必須給予尊重和愛護，反對中國政府針對維吾爾人民、伊斯蘭教齋月的極端政策——所謂的伊斯蘭教中國化。



圖說：世維會發言人迪里夏提指出，在維吾爾地區當局還在各地準備了不同的活動，要求維吾爾人參加，通過吃喝來判斷他們是否封齋。圖/迪里夏提提供