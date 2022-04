眠眠聽著雞咧啼,蠓罩就予人掀起來,厝邊兜的哥哥徛佇咧眠床墘邊仔將我搖醒,伊講:「緊起來,我𤆬你來去𨑨迌」。我目睭挼挼,對眠床落來,淺拖仔穿咧,戇神戇神綴咧行,猶未迒出戶橂就予阿母喝轉來:「猶未洗面漉喙,欲去佗位?早頓先去食食咧」。我去灶跤將桌崁掀起來,番薯簽糜燒燙燙咧chhìng-ian,一碗瓜仔脯,閣一碗菜豆仔湯。我一面歕風一面扒糜,凊彩食食咧,趕緊衝出去外口。

哥哥佇咧埕仔,伊講閣愛攢一寡仔物件,叫我等咧。伊捾鉛桶仔,揤水拹仔拹水,用水觳仔將鉛桶仔水舀去水濺仔內底,閣the̍h一跤加薦仔予我phāinn,一頂瓜笠仔予我戴咧。哥哥捾水濺仔行頭前,我phāinn加薦仔綴尻脊後,順田岸路直直行。這跤加薦仔膨膨,lāi-té貯一寡矸仔、番仔火盒仔,草鍥仔。水濺仔重硞硞,哥哥猶是行誠緊,我綴甲怦怦喘,一直問伊欲去佗位?欲行到啥物時陣?

行到崙仔邊,規片攏是竹仔,哥哥講:「到位矣,就是遮,物件khǹg--leh,咱來灌杜伯仔,這爿誠濟」。伊攑草鍥仔去刜幾若支竹仔枝,將枝骨仔㔂㔂咧,攑一支長躼埽的予我:「恁厝邊彼隻狗仔tiānn-tiānn烏白吠,傷假痟,用這枝甲kà-sī」。紲落來教我按怎揣杜伯仔:「有看著塗跤蓬鬆的塗粒仔無?he就是杜伯仔挖空的塗,𪜶覕佇咧lāi-té,我掠予你看」。哥哥按加薦仔攑一支𣁳仔出來,甲塗粒仔𣁳走搤空,水濺仔勻勻仔灌水落去,予空裏淹水,無偌久有物件tín動,我伸手掠無,予走去矣。

阮閣灌一擺水,一觸久仔有物件浮咧沐沐泅,伊將削尖的竹仔枝插落去塗跤空後壁,閘杜伯仔的退路,連鞭掠著。我驚杜伯仔會咬人,細膩仔掠來看。杜伯仔色水烏咖啡啊、烏咖啡,頭前兩支喙鬚,翼薄薄啊,跤頂有刺,兩支後跤誠大支,喙齒誠大齒,袂輸誠𠢕咬人。哥哥講杜伯仔會相觸,袂使鬥做伙,一盒番仔火盒仔lāi-té干焦會使關一隻。

杜伯仔一岫覕一隻,這空掠煞愛徙位灌別空。只要塗跤chi̍t-chhok鬆鬆的塗粒仔,𣁳仔甲挖空灌水,竹仔枝插落去,差不多攏掠有。愈掠愈紲手的時陣,雄雄看著竹仔腳有烏影,驚死人,是一尾暗花仔逝的蛇,看起來刺giâ-giâ。阮掣一趒,哥哥將竹仔枝攑咧,伊講:「免驚,彼是臭青仔,無毒,mài倚過去,伊家己會走去」。我心肝頭咇噗跳,無法度冷靜。阮毋敢閣佇遮iân-chhiân,猶未等臭青仔趖出來,生狂將物件khuán-khuán咧,走敢若飛咧。

回頭轉去哥哥𪜶兜,物件khǹg咧,等咧欲看杜伯仔相觸。厝邊兜一个囡仔過來鬥鬧熱。伊是哥哥鬥陣的朋友,想欲食四秀仔,一直挐欲糋杜伯仔來食,哥哥姑不而將予伊。彼个囡仔有夠大面神,誠緊手,加薦仔捾咧緊行。哥哥罵伊枵鬼囡仔:「上無嘛留一寡,連家私嘛捾捾去,無意無思」。好佳哉,彼支長躼埽的竹仔枝猶閣佇咧,我嘛誠kah-ì這支,歡頭喜面攑咧,幌咧幌咧行轉去厝。

台灣字(白話字)版

Kuàn tōo-peh-á

Bîn-bîn thiann-tio̍h ke the thî, báng-tà tō hōo-lâng hian-khì-lâi, chhù-pinn-tau ê ko-koh khiā-tī-leh bîn-chhn̂g-kînn pinn-á chiong guá iô-chhínn, I kóng:「kín- khí-lâi,guá chhuā-lí lâi-khì chhit-thô.」Guá ba̍k-chiu juê-juê, tuì bîn-chhn̂g lo̍h-lâi,chhián-thua-á chhīng--leh, gōng-sîn gōng-sîn tuè-leh-kiânn, iáu-buē hānn-chhut hōo-tīng tō hōo a-bú huah tńg--lâi:「iáu-buē sé-bīn lo̍k-chhuì, beh-khì tó-uī?Chá-tǹg sian-khì chia̍h-chia̍h--leh.」Guá khì chàu-kha chiong toh-khàm hian-khí-lâi, han-chî-chhiam-muê sio-thǹg-thǹg leh-chhìng-ian, chi̍t-uánn kue-á-póo, koh chi̍t-uánn chhài-tāu-á-thng. Guá chi̍t-bīn pûn-hong chi̍t-bīn pe-muê, chhìn-chhái chia̍h-chia̍h--leh, kuánn-kín chhiong chhut-khì guā-kháu.

ko-koh tī-leh tiânn-á, I kóng koh-ài chhuân chi̍t-kuá-á mi̍h-kiānn, kiò-guá tán--leh. I kuānn-iân-tháng-á, chhi̍h chuí-hia̍p-á hia̍p-chuí, īng chuí-khok-á chiong iân-tháng-á-chuí iúnn-khì chuí-chuānn-á lāi-té, koh the̍h chi̍t-kha ka-chì-á hōo-guá phāinn, chi̍t-tíng kue-le̍h-á hōo-guá tì--leh. Ko-koh kuānn chuí-chuānn-á kiânn- thâu-chîng, guá phāinn ka-chì-á tuè kha-chiah-āu, sūn chhân-huānn-lōo ti̍t-ti̍t kiânn. Chit kha ka-chì-á phòng-phòng, lāi-té té chi̍t-kuá kan-á、huan-á-hué a̍p-á、chháu-keh-á. Chuí-chuānn-á tāng-khok-khok, ko-koh iáu-sī kiânn-chiânn-kín, guá tuè kah phēnn-phēnn-chhuán, it-ti̍t mn̄g-i beh-khì tó-uīs? Beh kiânn-kàu siánn-mih sî-chūn?

kiânn-kàu lūn-á-pinn, kui-phiánn lóng sī tik-á, ko-koh-kóng:「kàu-uī-ah, tō sī chia, mi̍h-kiānn khǹg--leh, lán lâi kuàn-tōo-peh-á, chit-pîng chiânn-chē. I gia̍h chháu-keh-á khì phut kuí-nā-ki tik-á-ki, chiong ki-kut-á lân-lân-leh, gia̍h it-ki tn̂g-lò-sò--ê hōo-guá:「lín-chhù-pinn hit-chiah káu-á tiānn-tiānn oo-pe̍h-puī, siong-ké-siáu, iōng chit- ki kah kà-sī.」 Suà--lo̍h-lâi kà-guá án-chuánn chhuē tōo-peh-á:「ū khuànn-tio̍h thôo-kha phōng-song--ê thôo-lia̍p-á--bô? He tō sī tōo-peh-á óo-khang ê thôo, in bih tī-leh lāi-té, guá lia̍h hōo lí khuànn.」 Ko-koh àn ka-chì-á gia̍h chi̍t ki khat-á chhut-lâi, kah thôo-lia̍p-á khat-cháu iah-khang, chuí-chuānn-á ûn-ûn-á kuàn-chuí lo̍h-khì, hōo khang-lí im-chuí, bô-guā-kú iú mi̍h-kiānn tín-tāng,guá chhun-chhiú lia̍h-bô, hōo cháu-khì--ah.

Guán koh kuàn chi̍t pái chuí, chi̍t-tak-kú-á iú mi̍h-kiānn leh bo̍k-bo̍k-siû, i chiong siah-chiam ê tik-á-ki chhah lo̍h-khì thôo-kha-khang āu-piah, cha̍h tōo-peh-á ê thè-lōo, liâm-mi lia̍h-tio̍h. Guá kiann tōo-peh-á ē kā--lâng, sè-jī lia̍h-lâi-khuànn. Tōo-peh-á sik-chuí oo-ka-pi—ah oo-ka-pi, thâu-chîng nn̄g-ki chhuì-chhiu, si̍t po̍h-po̍h—ah, kha-tíng iú chhì, nn̄g-ki āu-kha chiânn tuā-ki, chhuì-khí chiânn tuā-khí, bē-su chiânn gâu kā—lâng. Ko-koh kóng tōo-peh-á ē sio-tak, bē-sái tàu-chò-hué, it a̍p huan-á-hué a̍p-á kan-na ē-sái kuainn it chiah.

Tōo-peh-á it siū bih it chiah, chit khang lia̍h-suah ài suá-uī kuàn pa̍t- khang. Chí-iàu thôo-kha chi̍t-chhok sang-sang--ê thôo-lia̍p-á, khat-á kah óo-khang kuàn-chuí, tik-á-ki chhah lo̍h-khì, chha-put-to lóng lia̍h-ū. Lú lia̍h Lú suà-chhiú ê sî-chūn, hiông-hiông khuànn-tio̍h tik-á-kha ū oo-iánn, kiann-sí-lâng, sī chi̍t-bué àm- hue-chuā-á ê chuâ, khuànn-khí-lâi chhì-giâ-giâ. Guán chhuah chi̍t tiô, ko-koh chiong tik-á-ki gia̍h--leh, I kóng:「bián-kiann, he sī chhàu-chhinn-á, bô-to̍k, mài-uá-kuè-khì, I ka-kī ē cháu-khì.」 Guá sim-kuann-thâu phi̍h-pho̍k-thiàu, bô-huat-tōo líng-chīng. Guán m̄ kánn koh tī chia iân-chhiân, iáu-buē tán chhàu-chhinn-á sô chhut-lâi, chhenn-kông chiong mi̍h-kiānn khuán-khuán--leh, cháu-kánn-ná-pue--leh.

Huê-thâu tńg-khì ko-koh in tau, mi̍h-kiānn khǹg-lè, tán--leh beh khuànn tōo-peh-á sio-tak. Chhù-pinn-tau chi̍t ê gín-á kuè--lâi tàu-lāu-jia̍t. I sī ko-koh tàu-tīn--ê pîng-iú, siūnn-beh chia̍h sì-siù-á, it-ti̍t jû beh chìnn tōo-peh-á lâi-chia̍h, ko-koh koo-put-jî-chiong hōo i. Hit ê gín-á ū-kàu tuā-bīn-sîn, chiânn kín-chhiú ka-chì-á kuānn--leh kín kiânn. Ko-koh mā i iau-kuí gín-á, siōng-bô mā lâu--chi̍t-kuá, liân ke-si mā kuānn-kuānn-khì, bô-ì-bô-sù.」 Hó-ka-chài, hit ki tn̂g-lò-sò--ê iáu-koh tī-leh, guá mā chiânn kah-ì chit ki, huann-thâu-hí-bīn gia̍h--leh, hàinn--leh hàinn--leh kiânn tńg-khì chhù.

讀hōo你聽: